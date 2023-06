La Chine s’ouvre pour la première fois au bœuf belge: «La levée de l’interdiction représente une étape importante dans la réouverture du marché»

Selon les documents des douanes de l’Empire du milieu, les mesures que la Belgique et la Pologne ont prises pour contrôler la maladie de la vache folle satisfont aux exigences chinoises.

Cela ne signifie pas que les exportations vont débuter demain. « La levée de l’interdiction représente une étape importante dans la réouverture du marché et offre des opportunités au secteur bovin belge. Mais il reste d’autres étapes. L’agence de la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) est en discussion avec des partenaires chinois pour évoquer les prochaines démarches. C’est en tout cas un signal positif, qui doit encore être développé dans les mois à venir », commente la Febev.

L’Afsca elle-même confirmait jeudi en fin de journée qu’il s’agissait seulement d’un « premier pas, important et positif, dans le processus de négociations avec les autorités chinoises », indique-t-elle. « Les discussions portant sur l’exportation de viande de bœuf belge vers la Chine sont en cours et les contacts sont bons. C’est évidemment un début et d’autres démarches doivent être effectuées. »