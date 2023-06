Les balades en calèche à Tournai font polémique: «Des âneries de gens qui n’y connaissent rien», se défend la responsable des Écuries

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les balades en calèche proposées dans le centre-ville de Tournai piétinent-elles toutes les règles du bien-être animal ? Christine Eyckmayer, la responsable des Écuries du Balloy de Laplaigne qui assure cette activité, en rirait volontiers… si elle n’était autant attaquée depuis mercredi, surtout via messages et via les réseaux sociaux.