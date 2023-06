La grande Braderie et Brocante du Shopping Bellefleur de Couillet, c’est ce samedi 17 juin

Les trottoirs des magasins seront bordés d’étals colorés, proposant des réductions exclusives et des articles de seconde main à saisir. Le concept original de mêler la vente de produits neufs à des articles de seconde main attirera des habitants et des visiteurs de tous les horizons.

Pour cette première édition, le Shopping Bellefleur a tout prévu. Des musiciens avec accordéons ainsi que des groupes voyageront devant chaque stand tout au long de la journée pour créer une atmosphère 100 % conviviale. À l’affiche, on retrouve notamment la fanfare de rue Sunset Street Band ainsi que le groupe The Humphreys qui apporteront la dose de fraîcheur et d’adrénaline indispensable à la réussite de l’événement. Les visiteurs pourront ainsi flâner, faire des emplettes et profiter de cette journée placée sous le signe du shopping et du plaisir.