Elle se filme au volant d’une Mercedes à 200 km/h sur l’A604 à Seraing et diffuse la vidéo sur Instagram: la propriétaire du véhicule, sous licence, nie les faits

En avril 2018, un jeune homme se filmait sur l’A604, entre Grâce-Hollogne et Seraing, à bord de sa BMW M6. Il circulait à 234 km/h et avait diffusé la vidéo sur Facebook. Un an et demi plus tard, il avait été condamné par le tribunal de police à une amende de 2400€ et une déchéance de six mois, les deux avec un sursis partiel.

Aujourd’hui, l’axe autoroutier n’a visiblement pas perdu l’attrait qu’il a auprès des passionnés de vitesse. À plusieurs reprises, nous avons déjà évoqué les rodéos et autres courses menés par ces intrépides conducteurs. La majorité d’entre eux font d’ailleurs l’objet de procédures judiciaires.

Un nouveau cas vient de s’ajouter à la pile…