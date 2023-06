Un nouveau bâtiment avec 10 nouvelles classes inauguré à l’Institut de la Providence à Herve

Dix classes, des sanitaires, des locaux de service et un nouvel accès entre les bâtiments par le biais d’un beau couloir de liaison avec vue. Le nouveau bâtiment de l’Institut de la Providence de Herve a de quoi plaire et a été inauguré ce mercredi soir en présence, notamment, du bourgmestre de Herve et du Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet. Le nouveau bâtiment est relié à l’ancien. - P.-Y.J.

Le bâtiment se compose de trois niveaux répartis sur une surface de 400 m² au sol. Au niveau -1 on retrouve un atelier de maintenance, des vestiaires, une cafétéria et des sanitaires pour le personnel ouvrier ainsi qu’une zone de livraison et de stockage, une chambre froide et une buanderie. Au rez-de-chaussée se trouvent des toilettes ainsi que trois classes tandis qu’on en a installé 7 au premier étage.

P.-Y.J.

« Un ascenseur et un couloir de liaison avec les anciens bâtiments permettent de rendre tous les niveaux de l’école accessibles aux personnes à mobilité réduite, notamment le restaurant didactique », se réjouit la direction dans un communiqué. Toutes les chaufferies de l’école ont été rénovées. Un accès par l’arrière du bâtiment, rue Leclercq, a été créé pour les fournisseurs qui devaient autrefois aller jusque dans la cour de l’école pour décharger. P.-Y.J. Les premières esquisses du projet remontent à juin 2017. Un an plus tard, il est retenu dans le cadre des subsides pour la création de nouvelles places. Finalement les travaux ont pu commencer en octobre 2021 pour s’achever un an plus tard. Les élèves peuvent en profiter depuis le mois d’octobre. Cette extension de l’école aura coûté 2.842.000 €, soit 25 % de plus que ce qui était prévu au départ suite à la hausse du prix des matériaux en 2022. Un peu plus de deux millions d’euros ont été financés par l’IPH, le reste venant de subsides.