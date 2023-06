Jardinelle présente son JardiCycle et viendra collecter les déchets organiques des Marcinellois à vélo,chaque semaine

Dans un périmètre donné et sur un parcours de 7,5km, les bénévoles de Jardinelle pédaleront dans le quartier pour récolter les déchets ménagers organiques des citoyens inscrits. Chaque foyer reçoit un sceau et chaque semaine il sera vidé dans la remorque, puis dans les bacs à compost communs du jardin partagé.

Bénévoles

À ce jour, cinq commerces du quartier se sont déjà inscrits à la collecte et ont donc reçu leur sceau à compost. « Ce ramassage permettra aux citoyens et partenaires de réduire la quantité de déchets organiques mis à la poubelle tout en offrant une vue concrète et participative à leur valorisation, en créant un canal de sensibilisation préventif, formatif et durable », avance le fondateur.