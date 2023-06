Procès des attentats à Bruxelles: des dernières plaidoiries qui s’attaquent de front à l’idéologie islamiste radicale

Les deux derniers avocats de la partie civile à prendre la parole au procès des attentats du 22 mars 2016 ont opté pour la méthode offensive, claire et directe, via des termes forts et percutants, rappelant la gravité extrême des faits, l’inhumanité dont ont fait preuve les auteurs de tels actes et la bêtise de croire qu’une croyance religieuse approuverait des assassinats. Les deux pénalistes ont considéré que la meilleure manière de faire prendre conscience aux jurés de l’horreur d’attaques terroristes et de l’absurdité du motif de celles-ci devait être de les décrire de manière franche. Ils ont fait la force de leurs propos sur le bon sens, sur les valeurs humaines fondamentales et sur les contradictions des accusés qui, tantôt ont fait l’apologie d’un État interdisant les droits individuels, tantôt ont réclamé ces mêmes droits lorsqu’il s’agissait de leurs propres conditions de vie.

« Eux, ils rigolent » «Vous n’êtes rien pour eux, vous ne représentez rien», a plaidé Me Mayence à l’attention des jurés. «Eux, ils se font des petits signes dans le box, ils rigolent... Mais, de temps en temps, ils s’insurgent», a-t-il dit, narquois, faisant allusion aux plaintes des accusés il y a quelques mois, au sujet de leur régime de détention strict et de leurs conditions de transfert hors de la prison. «Mais vous leur direz le prix à payer quand on a voué allégeance au terrorisme», a-t-il poursuivi.

«N’oubliez pas que leur volonté de destruction dépasse l’intention de tuer et va jusqu’à punir le peuple belge, faire couler le plus de sang possible... Appliquez les règles qu’eux ne respectent pas», a encore déclaré Me Mayence, affirmant que «tous ont participé aux attentats à Paris, et ça ne les a pas empêchés de remettre le couvert».

Le pénaliste carolorégien s’est particulièrement emporté contre Salah Abdeslam, qu’il a qualifié de «leader médiatique des affaires de terrorisme». «Vous étiez un assassin, vous êtes un assassin et vous serez encore plus un assassin en sortant d’ici», lui a-t-il dit sans ménagement. Pour l’avocat, Salah Abdeslam savait qu’il participait à un nouvel acte terroriste lorsqu’il est revenu à Bruxelles, après avoir fait partie des commandos armés des attentats à Paris. Il est allé de planque en planque, ce qui prouve qu’il avait la volonté de réintégrer une «cellule opérationnelle». Mohamed Abrini en a également pris pour son grade lorsque Me Mayence a qualifié son prétendu renoncement à se faire exploser à Zaventem de «l’acte d’un lâche parfait». Quant à Bilal El Makhoukhi, radicalisé depuis plusieurs années déjà au moment des attentats, l’avocat de la partie civile l’a gratifié d’un: «vous êtes pathétique», proclamant: «moi je refuse de me faire dicter un mode de vie, c’est ça la liberté». Le second avocat Le pénaliste liégeois Alexandre Wilmotte a pris la suite sur un même ton acerbe. «Ces gens ne sont pas des humains. C’est la première fois que je dis ça en cour d’assises. Ce sont des individus déshumanisés», a-t-il dit d’emblée au sujet des accusés dans le box. «Ce sont des gens qui ont fait les choix de se couper des autres, de nier même la valeur de l’autre, de faire disparaître toute notion de générosité, de sensibilité et d’empathie», a-t-il déclamé. «Nous sommes devant des vulgaires assassins, des barbares sanguinaires d’un autre temps», a-t-il asséné. «Leurs actes, eux aussi barbares, ne sauraient trouver aucune justification, aucune explication rationnelle. De nombreuses personnes ont en effet été massacrées de manière atroce, brutale et sauvage. Elles ont été tuées ou handicapées à l’aveugle, sans qu’elles n’aient eu, elles, la moindre chance de se défendre».