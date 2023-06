L’office du Tourisme de Soignies récompensé pour son projet de sensibilisation des jeunes au patrimoine et à la pierre bleue

Ce jeudi, l’Office communal du Tourisme de la Ville de Soignies a reçu le prix du Collectif d’entreprises Mécènes PATWAL par Prométhéa. Un chèque de 5.500 euros a ainsi été remis à l’Office communal du Tourisme de la Ville de Soignies pour son projet de sensibilisation des jeunes au patrimoine et à la Pierre Bleue au sein duquel ont notamment été créées des balades à la découverte des fossiles dans Soignies.

Développé par et pour les jeunes, ce projet aux multiples facettes (parcours, visites, jeu, mallette pédagogique, etc.) a été développé par l’Office du tourisme avec des élèves de 2ème, 4ème et 5ème primaire venant de différents établissements scolaires sonégiens et ce, en collaboration avec le PECA (Parcours d’Education Culturel et Artistique – parcours créé dans le cadre du Pacte pour un Enseignement d’excellence) et le Pôle de la Pierre (un centre de formation sonégien dédié aux métiers de la pierre).