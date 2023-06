Le train n° 521 victime des bombes ennemies sous le tunnel de Jeugny

Cela fait déjà six jours que la double équipe Comte-Tampier et Nota-Lapert (deux binômes formés d’un conducteur et un chauffeur - entendez par là qui alimente le feu), ont quitté le dépôt SNCF de Laroche-Migennes (Yonne) pour convoyer les troupes vers le nord et l’est, au plus près du front. Six jours à braver le feu qui fait rage dans le ciel. Bombardements, alertes, wagons déraillés sont le quotidien de l’équipage.

« Voulez-vous me rendre un service ? »

« Le long des lignes, la guerre a laissé son empreinte », écrit Roger Lapert dans son journal. Victime d’un double déraillement, la locomotive 141-C-308 a besoin de réparations.

De retour en gare de La Chapelle-Saint-Luc, après examen des avaries, les cheminots reçoivent l’ordre de rentrer au bercail, direction Laroche-Migennes. Une nouvelle qui n’est pas pour déplaire aux cheminots épuisés qu’ils sont et impatients de retrouver leurs familles. Quelques minutes plus tard, le chef interpelle l’équipage : « Voulez-vous me rendre un service ? J’ai un train sanitaire à prendre au quai militaire de Croncels (à Troyes) et à conduire à Cosne, via Saint-Florentin et Laroche. Pouvez-vous le remorquer ? ».

Le balai des ambulances s’ensuit pour charger les blessés. « C’est le train sanitaire n° 521 que nous remorquerons. Il est composé entièrement (...) de vastes fourgons métalliques à trois essieux, spécialement et admirablement aménagés », note l’auteur. « Tous portent sur leurs flancs la croix de Genève et plusieurs, sur le toit, arborent une immense croix rouge. » Un emblème qui les a protégés des bombes quelques minutes auparavant.

Il est 13 h 30 ce 13 juin 1940, le convoi s’ébranle vers l’Yonne. Le binôme Tampier-Comte est aux commandes, pendant que Nota et Lapert se reposent dans le wagon-dortoir. Bien vite, des signes sans équivoques de paysans affairés le long de la voie font craindre le pire. Les cheminots sont sur le qui-vive.

À hauteur de Saint-Jean-de-Bonneval, une escadrille se dessine dans le ciel. Un groupe de cinq avions se détache alors, prend de l’avance, opère un demi-tour et s’avance... face au train. « Il est 15 h. Le convoi franchit, sans ralentir, la gare de Jeugny. » Les avions s’approchent de plus en plus vite. « Vont-ils passer normalement au-dessus du train, ou subitement, foncer sur lui, comme des oiseaux de proie ? Je penche intérieurement pour la première hypothèse. Ne conduisons-nous pas un train sanitaire, chargé de plus de trois cents blessés que protègent plusieurs grandes croix de Genève, bien visibles, sur le toit des wagons ? » Le premier avion amorce un virage et plonge sur le train. « Instinctivement, je m’accroupis contre la portière, cherchant un abri dans ce fragile rempart. Ce geste spontané devait me sauver la vie. »

« Sur un train sanitaire. Ah, les salauds ! »

Brusquement, c’est l’obscurité complète. Le temps de retrouver ses esprits, Roger Lapert comprend : le train vient de pénétrer dans le tunnel de Jeugny. L’inquiétude grandit. « Nous sommes sauvés, puisque nous voilà protégés par une épaisse couche de terre. Cependant, le temps passe et le tunnel n’est pas long. Cent quatre-vingts mètres ! »

Au moment de sortir du tunnel, une violente explosion se produit, suivie d’une deuxième. « Je me sens voltiger dans les débris, comme une « feuille morte au vent d’automne ». Seconde pensée : “Je suis foutu ! ” ». Nouvelles explosions, nouvelles séries de chocs... Les wagons perdent leurs roues, se disloquent, se télescopent pendant que les avions poursuivent leur œuvre. « Sur un train sanitaire. Ah, les salauds ! » Enfin le vacarme assourdissant cesse. Tout se fige. Toujours accroupi, Roger Lapert ne se fait guère d’illusions. « Il n’est pas possible, placés comme nous l’étions, entre l’enclume et le marteau, de sortir vivants d’une pareille catastrophe. C’est pourtant mon cas. »

Qu’est devenue la double équipe ?

Le dos meurtri, une épaule douloureuse et une main ensanglantée, le cheminot réussi à s’extirper de l’amas de ferraille et de bois. Le spectacle qui s’offre à lui est effarant. Un wagon à demi éventré git sur le côté, un autre sur le côté droit, un troisième, à moitié aplati, couché sur le flanc... mais pas de locomotive ! « À la place qu’elle devrait occuper, gît un énorme tas de terre éboulée. Et de cette terre sort... un peu de vapeur. » Les premières bombes sont tombées sur le tunnel à dix mètres de la sortie, côté Fays-la-Chapelle, « faisant s’écrouler celui-ci sur une vingtaine de mètres. Juste au moment où la locomotive passait sous le point de chute ! » Elle s’est retrouvée ensevelie.

À sa grande surprise, Lapert retrouve ses compagnons Comte et Tampier, l’équipe n°1. L’un se tient les côtes, l’autre la main droite, mais ils sont vivants. En revanche, pas de nouvelles de son ami Nota. Il sera retrouvé mort parmi les décombres.

Les secours s’organisent

À l’extérieur du tunnel, militaires et civils s’activent pour entourer les nombreux blessés. Des postes de secours se mettent en place dans les fermes voisines. « Dans la cour de chaque habitation, trente, quarante civières sont alignées côte à côte. » « Le spectacle est navrant... Les blessés ? Ce sont les malheureux que l’on retire du train sinistré ! C’est affreux.» L’extrémité du souterrain côté Troyes est intacte. Mais un vaste entonnoir est visible trente mètres avant l’entrée. Conséquence d’une explosion qui a soulevé deux voitures, les dressant l’une contre l’autre. À quelques mètres, la passerelle qui surplombait la voie est à moitié effrondrée. À proximité gisent les corps mutilés de deux enfants, Olga Mangin (9 ans) et Jacques Perron (11 ans), pupilles de l’assistance publique hébergés chez Madame veuve Castex, voie de la Creuse (aujourd’hui rue des Harelles) à Fays-la-Chapelle.

Au total, vingt-sept bombes ont été lâchées creusant de profonds cratères le long de la tranchée et dans les champs avoisinants. Quant à la nationalité des auteurs de l’attaque, Roger Lapert rapporte : « Des témoins dignes de foi affirment que les avions portaient une cocarde tricolore vert, blanc, rouge. Les couleurs italiennes ». De récentes recherches démentent ces informations (voir encadré).