Deux maisons totalement sinistrées suite à l’important incendie survenu à Awenne (Saint-Hubert)

Nouvel incendie ce jeudi après-midi dans la commune de Saint-Hubert. Il était 15h59 lorsque les pompiers ont reçu un appel pour une habitation en feu dans le village d’Hawenne. Au vu de l’importance du feu, d’importants moyens ont été déployés.

Pas moins de 27 pompiers de Saint-Hubert, Libramont, Erezée, Marche, Paliseul et Rochefort ont été mobilisés sur place. Selon nos confrères de l’Avenir, l’incendie aurait débuté au numéro 3 avant de se propager à la maison juste à côté. La cause de l’incendie est pour l’instant inconnue. Le parquet devrait envoyer un expert sur place ce vendredi pour tenter d’y voir plus clair.