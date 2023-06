La star du MMA Conor McGregor accusé de viol lors d’un match de NBA

Conor McGregor est accusé d’avoir violé une femme lors du 5e match des finales de la NBA, révèle le média américain TMZ Sports. Selon la plaignante, la star du MMA a « violemment » agressé sexuellement une femme dans les toilettes pour hommes. McGregor affirme que ces allégations sont fausses.

La sécurité de la NBA et du Miami Heat aurait facilité ces faits en forçant la jeune femme à entrer dans les toilettes où McGregor et son agent de sécurité l’attendaient. Dans les lettres rédigées par l’avocate de la femme, on apprend également que la sécurité l’aurait empêché de sortir, tandis que McGregor « a enfoncé sa langue dans la bouche de la victime et l’a embrassée de manière agressive ».

La femme aurait réussi à s’échapper en donnant des coups de coude à la star du MMA, qui l’aurait forcée à avoir des relations sexuelles orales avec lui.