Trois ans plus tard, Pierre Kroll expose à nouveau au Pouhon Pierre le Grand à Spa

Le temps file quand on s’amuse. Depuis près de 40 ans déjà Pierre Kroll croque de manière quotidienne l’actualité belge et internationale. Pierre Kroll avait posé ses valises à Spa en 2020 pour une exposition au Pouhon Pierre le Grand. À l’époque, l’exposition avait comme préoccupation principale le réchauffement climatique. Logique pour celui qui a étudié la science de l’environnement. Visiblement l’expérience lui a pas mal plu puisqu’il revient à Spa cette année pour une toute nouvelle expo, toujours au Pouhon Pierre le Grand.

« D’ailleurs avec les réseaux sociaux, c’est bien plus important », nous déclare-t-il sur place. « Avant, les gens qui voyaient la caricature, c’étaient juste des lecteurs du journal. Ici, elles sont sur les réseaux et peuvent être envoyées à n’importe qui n’importe quand. » Pierre Kroll se veut méfiant vis-à-vis de ces nouvelles pratiques. Dorénavant, des titres sont écrits sur ses dessins afin que l’on puisse situer le contexte plus facilement. D’ailleurs plusieurs fois, il a eu des contacts avec des personnes qui n’auraient en principe pas pu voir ses dessins. « J’ai déjà eu des messages du Congo et du Brésil par exemple. »