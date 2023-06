Le ministre Pierre-Yves Dermagne exige une baisse des prix rapidement, comme en France: «Il ne peut pas y avoir de profiteurs de crise»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Interpellé ce jeudi en séance plénière de la Chambre, le ministre de l’Économie Pierre-Yves Dermagne devait réagir aux mesures prises en France pour forcer l’industrie agro-alimentaire à réduire ses prix, alors que certaines matières premières baissent et que les coûts de l’énergie retrouvent des tarifs d’avant la guerre en Ukraine.

Et il s’est montré déterminé. « Le prix des matières premières, des céréales, des huiles, des produits laitiers baisse depuis des semaines voire des mois, tout comme l’énergie. Il faut que l’industrie agro-alimentaire répercute ces baisses sur les prix payés par les consommateurs à la caisse beaucoup plus vite, et pour tous les produits. C’est essentiel pour les citoyens dont le pouvoir d’achat est sous pression ». Et de menacer : « Il ne peut pas y avoir de profiteurs de crise, s’agissant ici de produits de première nécessité. Chaque maillon de la chaîne a une part de responsabilité. Je pense aux grandes entreprises et à la grande distribution : ces grands groupes ont une capacité de négociation pour que les prix baissent rapidement ».