Soignies: le député socialiste Patrick Prévot se verrait bien échevin en 2024, mais il pose une condition…

Si rien n’est encore officiel, le député socialiste Patrick Prévot devrait à nouveau être candidat à la Chambre en mai 2024. Il sera probablement aussi présent sur la liste du PS en vue des communales d’octobre.

Mais contrairement à sa position adoptée en 2018, il ne ferme désormais plus complètement la porte à un cumul entre un potentiel mandat de député et un portefeuille échevinal, comme il l’a expliqué à nos confrères d’Antenne Centre. « J’ai fait un très beau score aux élections communales qui m’aurait permis de monter au collège communal. C’est par ma volonté que je ne le suis pas. Mais énormément de personnes me disent : on a voté pour toi en 2018, on voulait que tu sois autre chose que conseiller communal. Si tu arrives à contenter la Ville de Soignies et à faire ton travail au niveau du parlement, on est contents, » a-t-il confié.