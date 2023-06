Un hommage poignant à Éghezée pour Arthur, décédé dans un accident de la route et Hugo, son ami qui s’est suicidé après: «Elle a ôté la vie d’une personne et elle peut encore rouler en attendant son procès»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« Pour ne pas les oublier ! Pour que ça ne se reproduise plus ! ». Ce sont avec ces mots que les familles d’Arthur et Hugo ont lancé la marche blanche en l’honneur des deux garçons, ce jeudi. Le 15 juin 2022, il y a un an jour pour jour, Arthur perdait la vie alors qu’il circulait en scooter sur la chaussée de Namur à Éghezée. Le jeune homme de 19 ans a été percuté par une conductrice en état d’ébriété. Une disparition qui plongea son meilleur ami, Hugo, 17 ans, dans le plus profond des désespoirs. Quelques mois plus tard, il décida de se suicider.

de videos

C’est donc sur les lieux de l’accident que Marianne et Carole, les mamans des jeunes hommes, avaient décidé de se réunir peu avant 18 heures. Le groupe d’amis proches d’Hugo et Arthur étaient naturellement présent. Depuis un an, c’est un sentiment d’injustice qui les habite. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi la conductrice responsable de la mort d’Arthur n’a été privée de permis que durant les 15 jours qui ont suivi l’accident.