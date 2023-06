Les bateliers bloqués sur le plan incliné de Ronquières ont été libérés avec leur péniche en fin de soirée!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Aux alentours de 14h ce jeudi, au plus haut point du plan incliné de Ronquières, les ouvriers et ingénieurs s’activent. Il est l’heure de commencer les manœuvres pour décoincer la porte du bac 1. Un des câbles la soutenant a cédé le samedi 3 juin, et elle est tombée telle un couperet, emprisonnant par la même occasion un bateau et ses deux occupants.

Marie-Chantal et Daniel De Roeck n’en peuvent plus d’attendre. Ça fait près de 15 jours et le temps est très long. Ils se sont promenés, regardent les infos. Ils ne peuvent même pas regarder la télé : ils ne la captent pas. « Heureusement, les éclusiers, très gentils, nous ont fourni l’eau potable et l’électricité, pour la clim, » relativise Daniel. Heureusement en effet, parce que le bateau est presque toute la journée en plein soleil.