Rencontre avec Frédéric, le vainqueur de Koh-Lanta: «Si j’avais choisi Nicolas, je n’aurais pas gagné!»

C’est une victoire qui fait du bien, forcément. J’ai toujours été un grand joueur. J’adore jouer mais surtout gagner. Quand on remporte un jeu d’une telle envergure, c’est gratifiant. Je ne m’y attendais pas, même si je sentais que j’étais en contrôle tout au long de l’aventure. Plus je m’approchais de la fin, plus je savais que j’avais mes chances.

Vous étiez blessé au pied au cours de l’épreuve. Comment l’avez-vous vécu ?

Quand je me suis blessé dans la nuit, j’étais abattu moralement. J’ai tout fait pour le cacher à mes adversaires. Je n’ai quasiment pas dormi de la nuit. Je suis arrivé sur les poteaux avec une fatigue extrême. J’avais mal car j’appuyais sur cette blessure en étant debout. Très vite, mon mental a pris le dessus. Je me mordais beaucoup la main pour rester concentré et éveillé. Le moindre coup de vent pouvait me faire flancher.

Tania est considérée comme la révélation de cette saison. Vous en aviez conscience ?

Pas du tout. J’ai vécu la diffusion de l’émission avec un œil très différent. Quand on est sur l’île, on est dans notre bulle. Je n’avais pas cette image de Tania. Pour moi, c’était quelqu’un de très chanceux. Je comprends pourquoi les gens l’apprécient tant. Elle voit le positif partout et c’est sa grande force. Elle a reçu énormément de votes contre elle, mais elle a toujours été fidèle à elle-même. Elle méritait sa place en finale.

Les téléspectateurs vous ont reproché votre côté stratège et vos mensonges à répétition. Qu’en pensez-vous ?

Ça me fait bien rire. S’ils ne veulent pas de stratégie dans « Koh-Lanta », ils n’ont qu’à regarder les Jeux olympiques. Personnellement, je regarde cette émission pour les épreuves et les retournements de situation. Sur les réseaux sociaux, j’ai reçu énormément de messages virulents qui pointaient du doigt ma stratégie. Ces personnes n’ont pas compris que « Koh-Lanta » est un jeu de stratégie. J’assume à 100 % mes choix.

Vous avez remporté 100.000 euros. Qu’allez-vous en faire ?

Une partie de cet argent va m’aider à financer l’ouverture d’un bar-restaurant. C’est le projet d’une vie. En parallèle, j’aimerais gâter ma femme et ma famille avec un joli voyage. Comme je me marie cette année, on a prévu de partir en voyage de noces à Bali. J’aimerais ensuite emmener ma famille en Thaïlande.

Allez-vous profiter de cette médiatisation pour participer à d’autres émissions ?