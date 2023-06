Une personne brûlée et intoxiquée dans un incendie à Dison!

Ce jeudi soir, aux alentours de 22 heures, les pompiers de la zone de secours Vesdre, Hoëgne et Plateau sont intervention à Dison pour un grave incendie. Celui-ci s’est déclenché à l’arrière d’un bâtiment deux façades rue de Mont, à Dison.

« Une personne brûlée et intoxiquée a été amenée à l'hôpital en ambulance » rapporte le directeur de garde de la zone VHP. On n’en sait pour l’instant pas plus sur l’état de santé de la victime.