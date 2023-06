L’Espagne bat l’Italie en toute fin de match et rejoint la Croatie en finale de Nations League

Le match s’est rapidement emballé puisque les Espagnols prenaient les commandes en moins de cinq minutes. Suite à une perte de balle de Bonucci devant son rectangle, Pino récupérait le cuir et plaçait une frappe qui laissait sur place Donnarumma (3e).

L’Espagne s’est imposée 2-1 face à l’Italie ce jeudi dans le Final Four de la Nations League. Avec ce résultat, la Roja rejoint la Croatie, tombeuse des Pays-Bas, en finale du tournoi.

Mais huit minutes plus tard, la demi-finale était totalement relancée suite à une faute de main de Le Normand dans son rectangle. Immobile s’élançait du point de penalty pour égaliser et remettre les Italiens dans la partie (11e). En dix minutes, ces derniers étaient d’ailleurs proches de prendre l’avantage mais le but de Frattesi était annulé par le VAR pour une position de hors-jeu dans l’action (21e).