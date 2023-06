Jacky Mathijssen après la victoire des Diablotins contre Israël: «Je ne peux qu’être très satisfait»

Les Diablotins se rendront dimanche à l’Euro U21 2023 qui se disputera en Roumanie et en Géorgie (21 juin-8 juillet) avec une victoire en guise de préparation. Le match amical en et contre Israël s’est soldé par un succès sur le score de 0-2 jeudi soir.

« Gagner, c’est toujours agréable. Et si ce n’est pas le cas dans ce genre de match amical, ce n’est pas un problème, tant que nous voyons un certain nombre de choses que nous avons travaillées à l’entraînement », a déclaré Jacky Mathijssen, sélectionneur des U21 belges. « Je suis très satisfait de cette victoire. Il y a toujours des points à améliorer. En termes d’engagement, d’effort et du suivi des consignes, je ne peux qu’être très satisfait. »