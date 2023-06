À cinq mois de la COP28, le déclin des énergies fossiles suspendu aux blocages financiers Nord-Sud

Des discussions qui ne sont mais pas encore au cœur des négociations, compte tenu de l’opposition de certains pays émergents, dont la Chine, qui réclament d’abord des efforts financiers des pays riches.

La question a empoisonné la conférence que les représentants de 200 pays ont conclue jeudi à Bonn, siège de l’ONU Climat, après dix jours de travaux sur les défis du changement climatique : transition énergétique équitable, aide à l’adaptation, mise en place d’un fonds pour financer les « pertes et dommages » des plus pauvres, etc.