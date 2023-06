Cuba et Iran renforcent leurs liens face à la «politique agressive» des États-Unis: «Nous avons de nombreux points communs»

Le président cubain Miguel Diaz-Canel, qui a reçu son homologue iranien au Palais de la Révolution, a dit souhaiter que l’alliance avec Téhéran permette « de faire face ensemble à la politique agressive de l’empire », en référence aux États-Unis.

Iran et Cuba « doivent affronter héroïquement, avec une résistance tenace, les sanctions, les pressions, les menaces, les embargos et l’indifférence de l’impérialisme yankee et de ses alliés », a ajouté M. Diaz-Canel.