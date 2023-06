Le soleil ne compte pas s’éclipser pour ce week-end

Les maxima s’échelonneront de 21 ou 22ºC à la côte et en Hautes Fagnes à 27 ou 28ºC dans le centre, prévoit l’IRM. Le vent sera faible de directions variées ou de secteur nord à nord-est. Sur l’ouest et le nord-ouest, le vent deviendra par moments modéré.

Le ciel sera bien dégagé. Après minuit, des nuages d’altitude deviendront plus nombreux depuis l’ouest. Les minima oscilleront entre 9ºC en Hautes Fagnes et 14ºC en plaine. Dans les grandes villes, les minima seront compris entre 16 et 18ºC.

Samedi

Demain, le temps sera très chaud avec un soleil de plus en plus voilé par les nuages d’altitude. Ensuite des nuages cumuliformes pourront aussi apparaître et une averse isolée ne sera pas exclue. Les maxima varieront entre 22 degrés à la mer, 24 degrés en Hautes Fagnes et 29 degrés en Campine. Le vent sera généralement faible de direction variable. À la mer, il sera souvent modéré de nord-est.

IRM

Dimanche

la journée commencera avec du soleil et un voile nuageux d’altitude. Au fil des heures, des nuages cumuliformes se développeront et pourront par endroits déjà s’accompagner d’une averse à caractère orageux. En soirée, une zone d’averses et d’orages traversera nos régions depuis la France. Il fera très chaud et lourd avec des maxima de 23 à 31 degrés sous un vent faible à modéré de direction variable ou de sud-est tournant au sud.