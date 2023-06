Un train sur trois n’a pas l’air-conditionné: «Ils s’apparentent davantage à des fours»

Parmi les trains qui circulent sur le réseau belge, certains ont plus de 40 ans, ressort-il de chiffres obtenus par le député auprès du ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo). La SNCB a souhaité mettre certains trains hors service l’année dernière mais elle a été contrainte d’attendre la livraison d’une commande en cours de nouveau matériel roulant.

« Des voyageurs se plaignent de trains qui ressemblent plus à des fours qu’à un moyen de transport confortable. Avec des températures dépassant 30ºC et des vieux trains sans air conditionné, ces plaintes ne sont guère étonnantes », estime Jef Van den Bergh, pour qui cela n’est pas sans risque pour la santé, le bien-être et la sécurité des voyageurs.