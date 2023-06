Le SPF Economie alerte pour les tickets de concertet de festivals: «Attention au canal de vente»

Il en a ainsi reçu 141 à ce sujet en 2022 et s’attend à une nouvelle augmentation en 2023, indique-t-il vendredi, appelant à éviter d’acheter de tels tickets par des canaux de vente non officiels tels que des sites de revente, de faux sites internet ou les médias sociaux.

En 2022, le SPF Economie a reçu 141 signalements pour un montant total déclaré de 13.141,76 euros. En 2023, 82 consommateurs ont déjà signalé des problèmes. Le SPF s’attend à beaucoup plus de signalements en 2023. « La saison des festivals vient en effet seulement de commencer et nous pouvons déjà parler d’une tendance à la hausse. »

Il n’y avait eu que 36 signalements comptabilisés en 2021 (année marquée par la pandémie de coronavirus et son impact sur l’organisation d’événements, NDLR).

« Achetez toujours vos tickets sur le site web officiel de l’événement ou de l’artiste », recommande le SPF Economie. « Veillez donc à ne pas surfer sur le premier site de vente qui apparaît en haut des résultats de recherche Google et évitez d’acheter des tickets sur les médias sociaux ou via des petites annonces. »

En cas d’achat d’un faux ticket, les consommateurs perdront très souvent leur argent. Si le paiement a été effectué avec une carte de crédit, il est possible d’essayer de contester la transaction via le site macarte.be. Il convient également de déposer plainte auprès de la police locale et de signaler la fraude au Point de contact du SPF Economie.