«Un de mes rêves»: Junior («Mariés au premier regard») annonce sa participation à une célèbre émission télé française (photos)

Une grosse année est passée, et on n’en a plus parlé… Mais voilà que ce 14 juin, Junior a révélé sa participation au jeu « Ninja Warrior », diffusé sur TF1. « Rendez-vous à Cannes le 7 juillet pour la saison 8 de Ninja Warrior mes gâtés », écrit-il, posant fièrement avec Denis Brogniart, présentateur de l’émission.

« Je tiens à exprimer toute ma gratitude à TF1, l’équipe de casting, et toute la prod de m’avoir permis de réaliser un de mes rêves. Et un gros Big up à Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere pour avoir rendu cette aventure davantage exceptionnelle. C’était encore mieux qu’à la télé… non sérieux c’était le kiff total putain on s’est régalé ! », poursuit-il.