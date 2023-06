La Croix-Rouge appelle au don de sang en vue de la journée mondiale de la drépanocytose

Première maladie génétique en Belgique, la drépanocytose est une pathologie grave et chronique qui affecte les globules rouges, provoquant des anémies sévères et des complications chez les personnes qui en sont atteintes.

La drépanocytose était à l’origine davantage répandue en Afrique, dans les Antilles, en Inde, au Moyen-Orient et sur le pourtour méditerranéen. C’est le brassage des populations qui en a fait la première affection génétique en Belgique. S’ils sont communs à toute l’humanité, les groupes sanguins ne sont pas répartis de la même manière dans toutes les régions du monde. La plupart des patients concernés présentent dès lors des groupes sanguins avec des caractéristiques rares, en comparaison avec celles que l’on trouve dans la population belge des donneurs de sang.

Actuellement, seuls 2,5 % des donneurs connus sont compatibles. « Il est donc important que des dons soient réalisés par des personnes d’origines les plus diverses possibles, afin de rencontrer au mieux les besoins de tous les patients », souligne la Croix-Rouge.

Une centaine de personnes sont atteintes de drépanocytose en Belgique à l’heure actuelle. Chacun reçoit entre 6 et 11 poches de sang toutes les six semaines.

Pour être donneur, il faut avoir plus de 18 ans, peser plus de 50 kilos et se sentir en bonne santé.