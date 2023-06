«Je pense que Kylian Mbappé va quitter le PSG cet été»: l’étonnante déclaration du président de la Liga

Le Real Madrid, souvent lié à Mbappé par le passé, émerge donc comme la destination la plus probable pour accueillir Mbappé. Cette situation ne déplairait pas au président de la Liga Javier Tebas, qui s’est exprimé sur le sujet dans les colonnes de Marca.

La saga Kylian Mbappé bat son plein. Quelques jours après avoir appris que le Français ne prolongerait pas son contrat au PSG au-delà de 2024, les rumeurs vont bon train concernant son avenir. Même s’il a affirmé qu’il jouerait encore dans la capitale française la saison prochaine, le PSG ne souhaiterait pas prendre le risque de le perdre gratuitement dans un an et chercherait donc à vendre sa star.

« J’espère que Mbappé pourra venir », a déclaré Tebas au quotidien espagnol. « Si vous me demandez en tant que supporter, je pense que Mbappé va quitter le PSG cette saison, parce qu’à l’UEFA, il y a plus de contrôle économique et une masse salariale très élevée. Le PSG doit être déchargé. Je pense que le Real Madrid a la capacité de faire cette signature. »