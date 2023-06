La Stib met en place des navettes spéciales pour le festival Couleur Café

Niveau 4, Naza, Tayc ou encore Thundercat, plus de 60 artistes aux styles bien différents feront vibrer les festivaliers de la 32e édition de Couleur Café, qui se déroulera du vendredi 23 au dimanche 25 juin prochains. Plus de 60.000 personnes sont attendues sur le plateau du Heysel durant les trois jours.

En plus des lignes régulières menant au plateau du Heysel, la Stib met en place six lignes de bus navettes qui partent toutes les 15 minutes depuis l’Atomium et desservent l’ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale. Les navettes sont accessibles aux festivaliers sur présentation du bracelet Couleur Café. Les navettes de nuit circulent entre minuit et 3h du matin, du vendredi au dimanche inclus. Les lignes Noctis seront également accessibles avec un ticket EventPass.