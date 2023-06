85 millions de Marquisettes produites chaque année chez Delacre, à Verviers: «Ils font partie des biscuits préférés des consommateurs belges»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Direction la capitale, où Delacre a installé son « Fin lab », un laboratoire d’innovation et de développement de ses nouveaux produits, en 2020. Ici, ça sent le beurre, le sucre et le chocolat dès qu’on passe la porte. De quoi vous donner déjà l’eau à la bouche alors que le meilleur reste à venir…