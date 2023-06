Où suivre à la télé les plus grands festivals musicaux de cet été?

Avec les vacances qui pointent à l’horizon, c’est la saison des festivals musicaux qui s’apprête à battre son plein. Et il sera possible de vivre certains grands moments de ceux-ci sans quitter le confort douillet de votre salon ! Dès ce mercredi 21 juin, la chaîne Pickx+ de Proximus diffusera l’émission « Fresh Festivals ». Durant tout l’été, un rendez-vous hebdomadaire permettra de vivre le meilleur des festivals belges. De Dour au Pukkelpop en passant par Les Ardentes et Werchter, il y en aura pour tous les goûts : pop, rock, électro, rap ou encore métal…

Lire aussi «Meilleur concert de ma vie», «Incroyable», «Des frissons»: Beyoncé a mis le feu au Stade Roi Baudouin à Bruxelles, les fans étaient conquis (vidéos)

À travers des interviews exclusives des meilleurs artistes, les spectateurs vivront l’ambiance de chaque événement comme s’ils y étaient. A la présentation, on retrouvera un trio francophone de choc. En effet, Shauna Dewit, Queeny et Krego animent ensemble pour la première fois un programme. Ils seront accompagnés par la présentatrice Charlotte Leysen et l’influenceuse Steffi Vertriest côté flamand. Tout au long de l’été, cette équipe vous fera découvrir le meilleur des festivals dans la seule émission qui leur est consacrée en Belgique. Des rediffusions seront proposées tout au long de la semaine. Les épisodes seront ensuite disponibles sur Pickx Live.