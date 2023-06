Les Gauff’ sur scène à la fête de la musique de Mettet ce samedi

La commune de Mettet organise sa fête de la musique ce samedi en deux lieux proches : le jardin de l’Administration communale (bâtiment Mettet II) et la place Joseph Meunier.

S’en suivra à 15h le concert de la fanfare Sainte-Cécile de Mettet, ensuite celui de la Chorale Imagine et l’après-midi se terminera par une prestation de la fanfare Royale Saint-Henri d’Ermeton.

À partir de 20h, changement d’ambiance et de lieu, les concerts débarquent sur la place Joseph Meunier. Pour commencer, les Beverly Pils ont la tâche de chauffer le public.

Les Gauff’ sur scène à 21h30

À 21h30, les Gauff’ prendront possession de la scène et du public, il s’agit d’un retour après de nombreuses années d’absence à Mettet. On ne compte plus les classiques du groupe : Rosette Kinkin, Vamos à Salou...

Cette soirée se terminera par un DJ set de David Cretta. Connu dans le milieu de la fête depuis plus de dix ans, il a notamment animé les premières parties des concerts du Grand Jojo et de Stella.