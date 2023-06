En Flandre, les élèves devront réussir leur 2eme secondairepour passer en 3e professionnelle: «Il faut travailler pour réussir»

Pour le ministre, cette mesure permettra de corriger une « erreur structurelle ». « Nous envoyons un message clair à tous les élèves : même au premier degré de l’enseignement secondaire (1ère et 2e année, NDLR), il faut travailler pour réussir », a-t-il déclaré.

Actuellement, les élèves qui terminent leur 2e année de secondaire et qui ont atteint l’âge de 15 ans peuvent passer en 3e année de l’enseignement professionnel qu’ils aient réussi ou non leur année.

Cette situation porte atteinte à l’autorité du conseil de classe et à l’image de l’enseignement professionnel, selon le ministre Weyts. Elle a également « un effet pervers » car les élèves sont incités à fournir moins d’efforts puisqu’ils passeront de toute façon au 2e degré (3e et 4e année du secondaire).

Cela changera donc à partir du 1er septembre 2024. À cette date, l’autorisation du conseil de classe sera requise. « En effet, ce sont les enseignants réunis en conseil de classe qui sont les mieux placés pour évaluer si le passage en troisième année d’enseignement professionnel est une bonne idée et si les élèves ont les connaissances et les compétences nécessaires », a expliqué le ministre. « Grâce à cette réforme, les élèves recevront clairement le message qu’ils ne peuvent pas rester les bras croisés en première et deuxième année », a-t-il conclu.