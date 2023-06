E420/A54 – réhabilitation de Gosselies à Petit-Roeulx: la rénovation des bretelles d’accès de plusieurs échangeurs se poursuivra jusqu’au 14 juillet

➢ Les usagers seront invités à poursuivre sur l’autoroute jusqu’à l’échangeur de Thiméon afin d’emprunter l’E42/A15 en direction de Namur jusqu’à la sortie de l’échangeur nº16 « Gosselies-nord », pour regagner l’autoroute en direction de Mons jusqu’à l’échangeur de Thiméon afin de se diriger vers l’E420/A54 en direction de Charleroi et emprunter la bretelle de sortie nº22 « Gosselies-ouest ».

Du 10 juillet au 14 juillet, la bretelle de l’échangeur de Thiméon reliant l’E42/A15 en provenance de Namur à l’E420/A54 vers Bruxelles sera à son tour fermée à la circulation.

➢ Les usagers devront suivre la déviation via l’échangeur de Thiméon.

Pour rappel, depuis le 14 mars dernier, un chantier est en cours sur l’E420/A54, de Gosselies à Petit-Roeulx, en direction de Nivelles afin de réhabiliter les revêtements de l’autoroute (2 voies et bande d’arrêt d’urgence) ainsi que les bretelles d’accès et de sortie. On profite aussi de l’occasion pour rénover 9 ponts inférieurs (réfection étanchéité, trottoirs, glissières et équipements…) et sécuriser 8 ponts supérieurs (sondage généralisé au marteau, décapage / ragréage des bétons dégradés). Enfin, l’aire de Fromiée est également concernée par cette opération de réhabilitation. Elle disposera de nouveaux équipements de sécurité (dispositifs métalliques en berme latérale et séparateur en béton en berme centrale) et de nouveaux dispositifs d’évacuation d’eau.