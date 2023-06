Scène de terreur sur une plage d’Espagne: les touristes quittent précipitamment l’eau dans la panique(vidéos)

L’animal se rapprochant de plus en plus, les personnes dans l’eau n’ont eu d’autres choix que de sortir de l’eau par peur. Selon les médias locaux, il s’agirait cependant d’un requin bleu qui ne sont pas dangereux pour l’homme sauf s’il se sent menacé. Dans ce cas précis, il peut alors mordre violemment. Mais cette information, les touristes n’ont pas vraiment eu le temps d’y penser dans la panique générale.