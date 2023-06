Horrifiante découverte sur une plage belge: la police fait appel à tous les Belges, «qui reconnaît cet homme?»

de videos

La victime est âgée entre 60 et 65 ans. Elle est de corpulence normale, mesure environ 1m75, a de courts cheveux grisonnants, une moustache et une barbe grises. L’homme a subi une opération réparatrice du bec de lièvre et a une prothèse sur le haut de la boîte crânienne. Il suivait un traitement contre l’épilepsie et prenait du topiramate, médicament connu sous le nom de « Topamax ». Il était vêtu d’un T-shirt bleu foncé avec un col rouge et bleu de marque « Tom Tailor » de taille XXL et de chaussures brunes de marque « ECCO », pointure 44.