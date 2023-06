En voyage en Italie, un homme se fait mordre par une araignée violoniste et meurt quelques heures plus tard dans sa chambre d’hôtel

C’est un drame qui s’est joué en à peine quelques heures. Dans la nuit de lundi à mardi, un homme de 58 ans en voyage d’affaires dans la région du Latium en Italie est mort dans sa chambre d’hôtel, comme l’expliquent plusieurs médias locaux.

La cause du décès serait un choc anaphylactique (une réaction allergique du système immunitaire, ndlr) causé par la morsure d’une araignée violoniste quelques heures plus tôt. En revenant dans sa chambre, le quinquagénaire s’était déjà plaint de démangeaisons au niveau de la morsure. S’il ne s’était pas inquiété plus que de raison, l’homme a malheureusement fait un malaise fatal quelques heures plus tard.