Remontée du dais de la Basilique de Bon-Secours: des modifications de la circulation sont à prévoir

Une grue de chantier

>Venant de la France, une interdiction de virer à droite sera placée à l’intersection de lavoirie et de la Route de Bonsecours. De même, une interdiction de virer à gauche sera placée le long de l’avenue de la Basilique. L’accès sera complètement barré à hauteur de la frontière (partie en pavé).

>Venant de la rue de Saint-Amand, l’obligation de virer à droite sera abrogée le temps des travaux. La rue Royale sera réservée à la circulation locale et une déviation sera placée à l’angle de cette voirie et de la rue Pierre Taillez. La rue du Château sera mise à double sens de circulation uniquement pour la circulation locale. Cette même rue du Château sera bloquée complètement à la circulation à hauteur de la Place Jean Absil.

>Le parking de la place Jean Absil situé devant l’hôtel Melissa sera réservé uniquement aux véhicules de chantier.

>La place Jean Absil sera bloquée complètement à la circulation à hauteur de son carrefour avec la rue des Sapins. Un passage pour les piétons et les PMR sera prévu tout autour du chantier.

Une opération sur deux jours

Pour rappel, voici le déroulement de l’opération de remontée du dais.

Le mardi 20 juin : arrivée de la grue et du semi-remorque, vers 8h ; mise à terre du belvédère, vers 10h ; célébration mariale à la basilique, à 10h ; déchargement et mise à la verticale du dais, vers 11h ; mise en place de la croix et sortie de la statue de la Vierge Marie, vers 12h ; mise à disposition du dais et de la croix pour les opérations d’installation du paratonnerre, vers 13h ; mise en place de la statue de la Vierge Marie sur le belvédère, vers 16h.

Lire aussi La passerelle Notre-Dame à Tournai fermée jusqu’au 30 juin

Le mercredi 21 juin : opérations de fixation de la statue de la Vierge Marie sur le belvédère, à partir de 7h ; mise en place du dais sur le belvédère, vers 9h ; à 14h, bénédiction ; levage et fixation de la structure au sommet de la basilique, à partir de 14h30.