Voici les 13 nouveaux commerces qui se sont installés à Mons via le fonds d’impulsion

La subvention au loyer peut atteindre jusqu’à 30.000€ la première année et la prime à l’installation (rénovation, aménagement, mobilier…) peut atteindre 10.000€. Ce dispositif est financé par la taxation des centres commerciaux de périphérie. S’il s’est concentré dans un premier temps sur le centre-ville, le fonds d’impulsion a été élargi à l’ensemble du territoire du Grand Mons, pour y intégrer le centre des communes fusionnées.

Six ans après son lancement, le bourgmestre Nicolas Martin se réjouit : « Plus d’une centaine de dossiers ont été déposés et cela ne s’arrête pas. Le jury retient les projets originaux et qualitatifs qui apportent une vraie plus-value à la ville. Ce mécanisme novateur nous a permis de retrouver notre dynamisme commercial. »