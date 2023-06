Belgique / Autriche: la nouvelle génération fera-t-elle mieux?

Et c’est reparti pour deux matchs des Diables Rouges en vue de l’Euro 2024. Après un Mondial désastreux au Qatar, l’équipe nationale a été reprise en main par Domenico Tedesco (voir aussi notre article en début de magazine), qui a d’emblée engrangé deux victoires pour ses débuts, en réalisant un savant mélange entre les anciens joueurs et des footballeurs de la nouvelle génération. Du coup, alors qu’on pensait que la Belgique avait perdu toute chance d’un jour remporter un tournoi majeur, la génération dorée, vieillissante, n’étant plus au top, on se met à rêver à de nouveaux exploits. Ne s’emballe-t-on pas trop vite ?

Lors de notre interview de Thibaut Courtois pour la série documentaire sur les Diables Rouge, « All for one », sur Prime Video, nous lui avons demandé si le mélange de ces deux générations pourrait replacer la Belgique au sommet du foot mondial. « Ça dépend. On doit avancer peu à peu. Les matchs contre la Suède et l’Allemagne étaient bien. Mais il y a beaucoup de jeunes qui doivent s’adapter à l’équipe nationale et on ne peut quand même pas espérer gagner l’Euro l’année prochaine. Bien sûr, on entame toujours un tournoi pour le remporter, mais il reste juste un an pour construire l’équipe et écrire une belle histoire. On verra jusqu’où on ira. Mais on ne peut pas sauter des étapes. Il y a des jeunes qui ont 17, 18 ou 19 ans. Ils ont besoin de temps. Quand j’avais 19 ans, je n’étais pas le même qu’aujourd’hui. »