Le premier Huggy’s Bar du Brabant wallon ouvre à Nivelles

Les fondateurs de Huggy’s Bar ouvrent leur 12e restaurant ce 17 juin et ils ont choisi d’implanter leur nouvelle adresse à Nivelles. Déjà bien implantée à Liège, Bruxelles, Charleroi et dans le Hainaut, l’enseigne ne possédait encore aucun établissement dans le Brabant wallon. Le premier restaurant avait ouvert ses portes à Liège en septembre 2012 et depuis, les fondateurs révolutionnent le burger dans presque toute la Wallonie. D’ici 4 ans, la famille Huggy’s aimerait posséder vingt établissements à travers tout le pays.