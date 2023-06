La conseillère communale Lise Batugowski rejoint DéFI à Uccle

« Critique du système de l’enseignement que je trouve inadapté à la réalité à laquelle je suis confrontée au quotidien, j’ai décidé d’agir plutôt que de me plaindre. Ce moteur est toujours bien vivace, et occupe d’autres terrains comme la volonté de concilier valeurs sociales et entrepreneuriat mais aussi laïcité, clé du vivre ensemble dans la société cosmopolite qu’est la nôtre », explique Lise Batugowski.

Troisième suppléante aux dernières élections, elle est devenue conseillère communale en février 2022, et lance en parallèle son projet mêlant restauration et littérature. Elle se confronte alors à la réalité du terrain entrepreneurial dans le contexte du Covid.

« Je me réjouis de voir DéFI Uccle être une force de proposition et d’attraction pour toutes celles et ceux qui pensent qu’Uccle mérite mieux que la majorité contre-nature actuelle MR- Ecolo -Les Engagés. Lise est une vraie militante de terrain, à l’esprit critique et qui ose dire les choses en face avec humour. Ça va être formidable de travailler ensemble », ajoute Emmanuel De Bock, chef de groupe DéFI au conseil communal d’Uccle.