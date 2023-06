Lexie, star de l’émission «Les reines de la route», révèle combien sont payées les participantes

C’est une notoriété malgré moi, je reste conductrice de poids lourds, pas actrice de télé-réalité. Je suis surtout heureuse de montrer ce que les femmes savent faire et que cela suscite des vocations. C’est un métier qui trouve de moins en moins d’employés parce qu’il n’attire plus les jeunes, parce que c’est mal payé, que cela a toujours une mauvaise image de pollueurs alors qu’il a beaucoup évolué dans le bon sens. Donc, cela me fait plaisir de donner un air frais au métier.

Je ne passe plus inaperçue, et c’est vrai que cette émission m’a ouverte à ce monde-là. Je ne me considère pas comme une vraie influenceuse, parce que je ne suis pas programmée comme une machine à publications. Je tiens à mon image aussi, je n’accepte pas n’importe quoi. Sur les réseaux comme dans la vie, j’essaie de donner le meilleur de moi-même. Moi, j’aime la solitude de mon camion. Et d’être envahie par tous ces gens, d’amour, de soutien et de haine aussi, c’est déstabilisant.

La haine sur les réseaux sociaux, vous en êtes encore victime ?

Oui, il y a des gens qui me détestent. Chaque saison en remet une couche. Quand j’ai fait la saison 1, j’avais 21 ans, je n’avais pas beaucoup d’expérience de la vie. J’avais accepté pour mon papa, parce qu’il était trop malade pour me voir conduire. Je voulais qu’il sache ce que j’étais capable de faire et qu’il soit fier de moi. Malheureusement, il n’a jamais vu une seule image ; il est décédé deux semaines avant la diffusion. Cela a été très difficile à vivre. Du coup, avoir pris toute cette méchanceté des gens, cela a été très pénible, violent. Je pleurais tous les jours. On a été le crash test pour la chaîne et personne de la prod n’a été là pour nous aider. Avec ce programme, on était devenues des pestiférées dans le milieu, on pensait qu’on était devenues des bimbos de la télé. Alors, après tout ça, plus rien ne peut m’atteindre, je n’ai plus peur de la haine des gens, je ne prends plus cela autant à cœur. Je suis vaccinée.

Êtes-vous payée pour l’émission ?

On est payées 500 euros par saison. Celles qui rempilent voient la mise ajoutée d’une tranche de 500 euros.

Le clou de cette saison, c’est les 24Heures du Mans camions.

C’est une expérience incroyable, même si on n’est pas attiré par les camions, c’est un univers, un événement intense qui laisse des souvenirs géniaux. C’est une ambiance de dingue, on est transporté dans un autre monde !

Allez-vous rempiler pour une autre saison ?

Je me pose la question. Je me demande si j’ai encore des choses à apporter aux gens, en fait. Est-ce que cela ne sera pas la saison de trop ? Les téléspectateurs ont-ils encore envie de me voir ?