Trafic de faux papiers à la commune de Colfontaine: une personne inculpée, les bénéficiaires illégaux recherchés

« Le suspect a été inculpé de corruption passive, fraude informatique, faux et usage de faux », explique Damien Verheyen, magistrat presse au parquet de Mons. La personne a été libérée sous conditions.

Les bénéficiaires recherchés

Les enquêteurs doivent encore analyser ce qui a été saisi lors de la perquisition. « Ils vont aussi essayer de retrouver les étrangers en séjour illégal qui ont bénéficié des faux papiers », précise le magistrat. Quant à savoir ce que risquent ces personnes, « l’enquête aura pour but d’identifier le rôle des bénéficiaires. S’ils sont auteurs, co-auteurs, complices… Tout est possible et pose questions. »

Pour ceux qui auraient simplement versé une somme d’argent en échange de faux papiers, « est-ce qu’il savait que les papiers étaient délivrés par la commune ou pensaient-ils que leur interlocuteur allait les produire lui-même ? Il s’agit en tout cas d’usage de faux, mais l’enquête ne permet pas, à ce stade, de dire ce qui pourrait leur être reproché. »