«Sages-femmes, la vie entre leurs mains»: Sage-femme, aussi un métier d’homme

« Allez, poussez. » Ces mots-là, tous les couples qui ont des enfants les ont entendus. Des mots prononcés le plus souvent par des sages-femmes. RTL entame ce dimanche la diffusion d’une nouvelle série documentaire française qui suit leur quotidien. « C’est nous qui allons accueillir le bébé en premier », explique l’une d’elles. « J’aime ce côté humain. C’est ce qui me fait vibrer. »

Mais si c’est le plus beau métier du monde, c’est également parfois l’un des plus stressants. À côté des naissances qui se passent à merveille, il y a aussi des accouchements dans l’urgence. Et certaines parfois craquent. « Comment je vais faire pour tenir toute la nuit ? » s’interroge l’une d’elles. Mais une autre relativise : « Je ne me vois pas me passer de mes gardes à l’hôpital. C’est comme une drogue. Une naissance, c’est d’une puissance inouïe. »