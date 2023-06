Rachel, 19 ans, gagne 210 millions d’euros à l’Euromillions avant la triste confirmation: «J’avais déjà dépensé cet argent»

Alors, lorsque les étoiles 6 et 11 sont venues accompagner les numéros 6, 12, 22, 29, et 33 lors d’un tirage de février 2021, Rachel pensait légitimement être devenue ultra-riche. D’autant que le jackpot était de 180 millions de Livres Sterling (environ 212 millions d’euros). « J’ai directement appelé mon petit ami et ma maman. Ils n’arrivaient pas à y croire », racontait-elle au Sun.

Pendant cinq semaines, Rachel Kennedy a configuré son compte EuroMillions pour participer à chaque tirage avec la même combinaison, à savoir 6, 12, 22, 29, et 33 ainsi que les étoiles 6 et 11. Pour ce faire, la jeune étudiante britannique de 19 ans a donc autorisé le prélèvement automatique de son compte pour financer chaque billet.

« J’avais déjà dépensé cet argent. Je m’imaginais la maison et la voiture de nos rêves, je me suis emporté. Sur l’application, on avait vraiment l’impression d’avoir gagné », explique de son côté le jeune homme qui assure que le couple n’utilisera « plus jamais ces numéros ».