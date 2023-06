L’entreprise namuroise de chauffage au bois Stûv a 40 ans: «Nous exportons vers plus de 15 pays»

Elle fête ses 40 ans d’existence. Aujourd’hui, l’entreprise possède trois sites de production en Belgique : à Bois-de-Villers, à Thuin et enfin à Floreffe où se situe notamment le pôle R&D.

Stûv SA est une entreprise namuroise qui conçoit, fabrique et commercialise des solutions de chauffage individuel au bois et aux pellets.

Quelque 15.000 foyers par an sont produits.

De cinq personnes à ses débuts, l’entreprise est passée à 50 puis 100 salariés. Aujourd’hui, elle en compte 140. Et une dizaine de positions supplémentaires devraient se créer au cours des prochains mois pour faire face à l’accroissement de la demande, en Belgique et à l’étranger. « Nous exportons vers plus de 15 pays », précise Jean-François Sidler, CEO de Stûv. « Essentiellement en Europe, mais le succès sur le marché nord-américain nous a conduits à ouvrir un bureau, puis une usine d’assemblage au Canada. D’autres développements sont à l’étude. »

L’accent est mis sur la durabilité, de nos jours. « Nos efforts ont porté sur une optimisation de la combustion et sur une réduction des émissions », poursuit Gérard Pitance, fondateur de Stûv. « Prenons une de nos dernières innovations, le poêle à pellets P20-S. Il génère des émissions de CO2 et de particules fines proches de zéro. En fait, il surpasse les attentes de la norme européenne ECODesign 2022. »