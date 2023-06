L’auteur des deux tentatives d’incendie à l’école d’Estinnes-au-Validentifié: «Il était temps que ça s’arrête…»

La centaine d’écoliers et le personnel enseignant de la petite école d’Estinnes-au-Val peuvent pousser un « ouf » de soulagement après plusieurs jours d’inquiétude. Un auteur des deux tentatives d’incendies survenues, ce jeudi et ce mercredi, a pu être identifié par la police.

À deux reprises, en soirée, l’individu s’est introduit dans la cour de l’école et a volontairement bouté le feu à des poubelles. Les conséquences auraient pu être graves. Fort heureusement, grâce à la vigilance des voisins et à l’intervention des pompiers, les dégâts se sont limités aux poubelles. Les locaux sont intacts et, notamment, les châssis qui viennent d’être installés n’ont pas été touchés. La commune est intervenue pour remplacer les poubelles. « Il était temps que ça s’arrête…, » soupire M. Allard, le directeur.