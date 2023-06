Le président Emmanuel Macron annonce un plan de soutien au développement de l’avion vert: «On doit être les champions de l’avion ultrasobre»

« Nous Français on doit être les champions de l’avion ultrasobre (.) Et on a les moyens de l’être », a lancé le chef de l’État lors d’un déplacement à l’usine de moteurs d’avion Safran à Villaroche (Seine-et-Marne).

Un avion commercial sur deux vendu dans le monde est conçu par Airbus, notamment en France, et la concurrence s’annonce féroce entre Européens, Américains et Chinois pour arriver les premiers sur le marché de la décarbonation.