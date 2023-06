François Damiens: «Florence Foresti est bluffante de sincérité» François Damiens excelle dans cette comédie sur la façon dont le succès peut attiser les jalousies et briser des amitiés et des couples. RTBF

Par Frédéric Seront pour Ciné Télé Revue

C’est dans le succès que l’on reconnaît ses vrais amis. C’est ainsi qu’on pourrait résumer le pitch du «Bonheur des uns…». L’histoire de deux couples amis de longue date (Vincent Cassel et Bérénice Bejo d’un côté, François Damiens et Florence Foresti de l’autre), mais dont les relations vont se tendre lorsque la plus effacée de la bande (Bérénice Bejo) publie un livre qui devient un best-seller, faisant d’elle une star de la littérature. Une notoriété que son mari et ses amis vont très mal vivre. «C’est souvent ce qui se passe lorsque, dans un couple ou une bande de copains, l’un connaît le succès», nous avait confié François Damiens lors de la sortie du film en salle. «Ça déséquilibre les rapports. Quand, tout à coup, une personne devient célèbre, les autres se disent qu’elle ne voudra plus leur parler, qu’elle a forcément changé. Et comme par définition les gens n’aiment pas le changement, on peut voir ça d’un mauvais œil. Alors que si on est quelqu’un de structuré, on devrait avant tout être content pour l’autre.»

Heureusement, lorsque notre compatriote a commencé à être connu, il n’a pas eu à souffrir d’amis qui lui auraient soudainement tourné le dos. «C’est même plutôt le contraire qui m’est arrivé. Ce sont des gens que je ne connaissais pas qui se sont manifestés. J’ai pu choisir ceux qui étaient sincères. Mais à côté de ça, j’ai gardé les amis que j’avais avant d’être connu. La notoriété et la réussite suscitent forcément de la jalousie. Mais pour moi, ça a plutôt été de la bienveillance. Mon métier prend beaucoup de place dans ma vie, mais quand je suis avec mes proches, j’essaye de leur laisser de l’espace et ne pas tout ramener à moi. Je cherche à savoir ce qu’ils font. Quand on est trop centré sur soi-même, ça fait des dégâts autour de soi. J’essaie tout le temps d’incorporer mon entourage à ma vie. Quand je vais en tournée, j’emmène des amis, ma famille, ma femme. Je ne peux pas imaginer être heureux si les personnes à mes côtés ne le sont pas. J’essaye de rester ancré dans la réalité et dans les vrais rapports humains, la sincérité.»

Le film marque aussi les retrouvailles entre François et Florence Foresti quinze ans après «Dikkenek». Mais à l’époque, ils n’avaient aucune scène commune, là où dans «Le bonheur des uns…», ils sont mariés! «On n’avait jamais imaginé que Dikkenek deviendrait à ce point culte. Depuis, on a fait chacun notre petit bonhomme de chemin, et c’est marrant de se retrouver quinze ans après en couple dans un autre film.»

Pas de rivalité Notre François l’Embrouille national ne tarit en tout cas pas d’éloges sur sa comparse. «Elle est subtile dans son jeu, car elle montre aussi les fissures de son personnage. Plusieurs fois, elle m’a noué la gorge tellement elle était bluffante de sincérité. Elle n’est pas qu’extravertie. Elle sait être touchante. Ce qui était chouette avec Florence, c’est qu’on était dans la bienveillance l’un envers l’autre durant le tournage. Il n’y en avait pas un qui essayait d’être plus marrant que l’autre. On se donnait plutôt des conseils. Il n’y avait aucune rivalité entre nous, ce qui n’est pas toujours le cas entre tous les acteurs.» Et le résultat se voit à l’écran!